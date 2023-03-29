مبادرات وبرامج رئاسة شؤون الحرمين خلال شهر رمضان

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في معهد الحرم المكي، عددا من المبادرات والبرامج النوعية تتسم بالشمولية لكل ما يتعلق بشهر رمضان في رسالة يقدمها معهد الحرم المكي لطلابه وطالباته وعموم المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير معهد الحرم المكي صالح بن دخيل ربه السلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأربعاء، أن البرامج تتنوع ما بين تربوية وإرشادية وإعلامية من خلال انتقاء المواد النافعة والبرامج الجادة، من أبرزها لقاء كيف نستقبل رمضان، ومسابقة ليدبروا آياته، وتغريدات المشكاة، وبرنامج قبس، وبرامج رعاية الموهوبين الرمضانية، والعديد من الخدمات التطوعية يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالمعهد وجمعٌ من الطلاب والطالبات.

وفي وقت سابق، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإعلامية النسائية، مبادرة بعنوان «نور وبيان من أهل القرآن»، لإبراز دور معلمات مقرأة الكتاب والسنة في ترغيب حافظات كتاب الله في دراسة علوم القرآن الكريم.

وتهدف المبادرة - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأربعاء - إلى تسليط الضوء على المكانة الرائدة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة كتاب الله تعالى، من خلال عقد تقارير مرئية عبر حساب رئاسة شؤون الحرمين على تطبيق «سناب شات» مع معلمات مقرأة الكتاب والسنة النسائية، لإبراز دورهن الجليل في ترغيب حافظات كتاب الله في دراسة علوم القرآن الكريم والقراءات، والسنة النبوية خلال شهر رمضان، مؤكدةً ضرورة الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.