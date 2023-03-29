مبادرة شبابية لإفطار الصائمين من مرافقي المرضى بمستشفى إسنا بالأقصر

دشن عدد من شباب مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، مبادرة لتقديم وجبات طعام الإفطار للصائمين تتضمن كافة السلع الغذائية من لحوم وفراخ وخضروات، إضافة إلى زجاجات المياه والعصائر على مرافقي المرضى بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، طوال شهر رمضان المبارك، التي لاقت استحسان الجميع.

مبادرة لإفطار الصائمين

وأوضح إسلام حسنين، أحد منظمي المبادرة، إن الفكرة أتت بالصدفة عندما كنا نتحدث مع مجموعة من أهل الخير، عن مرافقي المرضى بمستشفى إسنا بالأقصر، واتفقنا بعدها على تدشين مبادرة لإفطار الصائمين، ثم جهزنا جميع الأدوات الخاصة بالطهي والتجهيز داخل أحد المطاعم بالمدينة، ثم كونا فريقا للمبادرة مسؤول عن جمع مبالغ مالية من المتبرعين وأهل الخير لشراء الاحتياجات الخاصة لصنع الوجبات من لحوم ودواجن وعصائر وأطباق خاصة لتوزيع الوجبات وتكون ذات طابع خاص للحفاظ على درجة حرارة الطعام أثناء عملية التوزيع.

تجهيز الطعام يومياً طوال شهر رمضان

ويشير «حسنين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يجري تجهيز الطعام يومياً طوال شهر رمضان المبارك، داخل أحد المطاعم المملوكة لأحد شباب المدينة، ثم يجري وضعها داخل أطباق مخصصة وتحميلها داخل إحدى السيارات الخاصة لأحد المتطوعين بالمبادرة ثم يجري المرور على المستهدفين من المرافقين للمرضى المتواجدين أمام مستشفى إسنا والقادمين من القرى والمدن المختلفة.

وتابع: تعتمد المبادرة على جهود مساعدات شباب المدينة بالأقصر وأهل الخير لتوفير كافة المتطلبات الخاصة بالوجبات، داعيا أهل الخير في مواصلة التبرع لكي تستمر هذه المبادرات خلال الأعوام المقبلة كنوع من التكافل والترابط الاجتماعي.