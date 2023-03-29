أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية 26 مليار جنيه في ختام التعاملات

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعات قوية خلال تعاملات جلسة اليوم، حيث قفز مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 3.17% عند مستوى 16411.37 نقطة، بمكاسب سوقية 26 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 1.25%

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.25%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2839.31 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4279.1 نقطة بارتفاع نسبته 1.95%، وذلك ضمن أخبار البورصة المصرية.

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 2.41%، ليغلق عند 2818.4 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.05 مليار جنيه، من خلال التداول على 402.4 مليون سهم، وتنفيذ 196 ألف صفقة.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.53 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 26 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 16750 نقطة

وسرد حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، آخر أخبار البورصة المصرية، قائلا: إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، في الإغلاق على ارتفاع، بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية عند مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للاستمرار في الأداء الإيجابي والصعود.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 16400 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 16750 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية.

EGX70 يتجه لمستوى مقاومة 2800 نقطة

وتابع أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح أيضًا في الإغلاق على صعود، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

ويتوقع رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنه مع المؤشر السبعيني يتجه بهذا الأداء لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2800 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2860 نقطة.