أخبار البورصة المصرية.. صعود جماعي للمؤشرات و«الثلاثيني» فوق 15000 نقطة
كتب:
محمد الدعدع
11:26 ص | الأحد 26 مارس 2023
البورصة المصرية
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في جلسة أول الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي 1013.9 مليار جنيه، بحلول الساعة 11.05 صباحاً، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.72%، ليصل مستوى 15737 نقطة، ونما مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.37% ليصل مستوى 2704 نقطة.
ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.15% ليصل مستوى 2797 نقطة، وبلغ مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً مستوى 4157 نقطة بنسبة نمو 1.26%.
تراجع أداء 7 شركات
ارتفع أداء 66 شركة مدرجة في بورصة مصر، نفذت 13179 عملية على 85750 سهم بقيمة 312.826 مليون جنيه، وتراجع أداء 7 شركات، بعدد عمليات 921 عملية تداولت 968 سهم بقيمة 43 مليون جنيه، فيما لم تتغير أسهم 99 شركة بعدد عمليات 1430 عملية على 6771 سهم بقيمة 9.2 مليون جنيه.