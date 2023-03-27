أخبار البورصة: المبيعات تدفع المؤشرات.. و«الثلاثيني» يتجاوز 16 نقطة

صعدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم، منتصف التعاملات على نحو جماعي، ونما مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 0.26% محققاً مستوى 16031 نقطة، وسجل رأس المال السوقي، 1030.6 مليار جنيه.

مؤشر البورصة المصرية الثانوي

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الثانوي «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.65% محققاً مستوى 2769 نقطة، وكان نصيب مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، من الصعود أكبر بنحو 0.78%، مسجلاً مستوى 2857 نقطة.

مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً صوب 4249 نقطة، بنسبة نمو 0.76%، وارتفعت أسهم 51 شركة نفذت 12496 عملية على 66916 سهم، بقيمة 304.5 مليون جنيه، وانخفض أسهم 30 شركة من خلال 8128 عملية على 28610 ألف سهم بقيمة 212.3 مليون جنيه، فيما استقرت أسهم 98 شركة بعدد عمليات 1690 عملية تداول لـ 23500 سهم بقيمة 13.2 مليون جنيه.

ومال المصريون، نحو الشراء بصافي 41.362.192 مليون جنيه، في حين اتجه المستثمرون العرب والأجانب صوب الشراء بصافي 7.239.507 مليون جنيه للأول، و34.122.685 مليون جنيه للثاني.