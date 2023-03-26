البورصة المصرية تربح 20.8 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تداولات أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي، حيث مال المستثمرون المحليون والعرب نحو الشراء، وربح رأس المال السوقي 20.8 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

صعود مؤشر البورصة الرئيسي

صعد مؤشر البورصة الرئيسي إيجى إكس 30 خلال تداولات جلسة اليوم الأحد، بنسبة نمو 2.33%، ليصل إلى مستوى 15.989 ألف نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بمعدل 3.15%، محققا مستوى 2.751 نقطة، في حين صعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة نمو 2.86% لنحو 18.885 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للعائد الكلي بنسبة 2.1% ليصل 6.583 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وحقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نموا قدره 2.52% مسجلا مستوى 2.835 نقطة، في حين نما المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» بنسبة 2.7%، مسجلًا 4.217 نقطة.

مشتريات العرب والمصريين

ومالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي سجل 93.8 مليون جنيه للأول، و19.8 مليون جنيه للثاني، بينما اتجه الأجانب نحو البيع بصافي بلغ 113.7 مليون جنيه.