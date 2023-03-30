مواعید القطارات المتجهة من القاھرة إلى المحافظات اليوم الخميس 30-3-2023

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات، عقب تشغيل قطارات التالجو على خط الصعيد، ونرصد مواعيد القطارات اليوم الخميس 30-3-2023، المتجهة من القاهرة إلى باقي محافظات الجمهورية على مدار اليوم، ضمن مواعيد حركة القطارات خلال شهر رمضان، للتيسير على المسافرين ومستقلي قطارات السكة الحديد.

تعديل مواعيد القطارات المتجهه من وإلى الصعيد

وبعد التعديل الجديد لمواعيد القطارات، تكون جميع مواعيد القطارات ثابتة وفقا لما هو معلن في خطة مواعيد القطارات خلال شهر رمضان ويجري التعديل فقط في خط الصعيد بسبب إدراج قطار تالجو القاهرة أسوان على الخط.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تعديل مواعيد قطارات خط الصعيد والدلتا «قبلي وبحري» بجميع أنواعها على النحو التالي:

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس

- قطار 921 VIP، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 19:00، بدلا من الساعة 17:00، ويصل لإسكندرية الساعة 21:40.

- قطار تالجو القاهرة - إسكندرية، قيام الساعة 8.00 صباحًا ووصول الساعة 10.30 صباحًا.

- قطار 905 القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 9.00 صباحا ووصول 11.30.

- قطار 3023 درجة ثالثة مكيف، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 17:00 وصول الساعة 19:55.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة

- قطار 906 VIP الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 7:30.

- قطار تالجو الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 14.00 ظهرا، ووصول الساعة 16.30 عصرا.

- قطار 916 الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 15.00 ووصول الساعة 17.30.

- قطار 3024 درجة ثالثة مكيف، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 10:00 ووصول الساعة 12:40.

- قطار 928 VIP، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 15:00.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:45.

- قطار 8 روسي تهوية، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:10.

مواعيد قطارات التالجو القاهرة أسوان

قطار التالجو 2030 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 7 مساء، ووصول 6:40 صباح اليوم التالي.

قطار التالجو 2031 أسوان - القاهرة قيام 7 مساء ووصول 6:50 صباح اليوم التالي.

قطارات الصعيد بعد تعديل مواعيدها

وعن القطارات التي جري تعديل مواعيدها غدًا على خط الصعيد فهي تشمل 20 قطار على النحو التالي:

قطار رقم 1014، وقطار رقم 872، وقطار رقم 164، وقطار رقم 188، وقطار رقم 988، وقطار رقم 152، وقطار رقم 145، وقطار رقم 196، وقطار رقم 750، وقطار رقم 972، وقطار رقم 90، وقطار رقم 1008، وقطار رقم 996 وقطار رقم 82 وقطار رقم 732 وقطار رقم 1012، وقطار رقم 752، وتعديل مواعيد قطار رقم 744 وقطار رقم 88 وقطار رقم 1.

وجرى تعديل مواعيد 20 قطارًا على خط الوجه القبلي «الصعيد»، بسبب تشغيل قطارات التالجو على خط القاهرة - أسوان، يوميًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، في إطار التطوير والتحديث وتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب.