عاجل.. تشغيل قطار التالجو يوميا على خط «القاهرة - أسوان»

أعلنت هيئة السكك الحديد، تشغيل قطار التالجو يوميا بين القاهرة / أسوان والعكس، موضحة أنّ هذا القطار هو الرابع الذي يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية، ومنتظر وصول القطار الخامس بنهاية هذا الأسبوع حيث يتم تشغيل قطارين إلى الإسكندرية يوميا، وقطارين إلى أسوان يوميا.

موعد تشغيل قطار التالجو يوميا على القاهرة - أسوان

وأضاف الهيئة في تقرير لها، أنّ تشغيل قطار التالجو يوميا على القاهرة - أسوان يأتي في إطار التطوير والتحديث وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مؤكدة أنّه سيتم التشغيل اعتبارا من غد الأربعاء.

مواعيد تشغيل قطارات التالجو

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أنّ قطار رقم 2030 يقوم من القاهرة الساعة السابعة مساء ليصل أسوان الساعة السادسة و40 دقيقة صباح اليوم التالي طبقا على أن يقف بالمحطات «الجيزة / أسيوط / سوهاج / قنا / الاقصر / ادفو / كوم امبو»، و يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7مساء ويصل القاهرة الساعة 6,50 صباح اليوم على أن يقف بنفس محطات الذهاب ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات «1014/872/164/188/988/152/145/196/750/972/90/1008/996/82/732/1012/752/744/88».