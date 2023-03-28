مواعيد قطار التالجو القاهرة أسوان.. الرحلة تستغرق أقل من 12 ساعة

تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر المجموعة الجديدة من قطارات التالجو يوميا على خط القاهرة أسوان اعتبارا من غدًا الأربعاء الموافق 28\3\2023، حيث تبدأ تشغل القطار الرابع من منظومة قطارات تالجو الجديدة على خطوط السكة الحديد للوجه القبلي، ويرغب جمهور المواطنين في معرفة مواعيد قطار التالجو القاهرة أسوان.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» في التقرير التالي مواعيد قطار التالجو القاهرة أسوان، وأسعار تذاكر الدرجة الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو القاهرة أسوان

وتكون مواعيد قطار التالجو القاهرة أسوان، رقم 2030 المتجه من القاهرة إلى أسوان كالتالي:

- موعد قيامه من القاهرة 7 مساءًا ويصل أسوان 6:40 صباح اليوم التالي.

- محطات وقوفه: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، كوم امبو.

مواعيد قطار التالجو القاهرة أسوان رقم 2031

كما تكون مواعيد قطار التالجو القاهرة أسوان للرحلة رقم 2031 كالتالي:

- موعد قيامه من أسوان 7 مساءًا ويصل القاهرة 6:50 صباح اليوم التالي.

- محطات وقوفه، هي نفس محطات الذهاب وتشمل: كوم امبو، إدفو، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الجيزة.

أسعار تذاكر قطار التالجو القاهرة أسوان

- الدرجة الأولى القاهرة أسيوط: 350 جنيها، والدرجة الثانية: 250 جنيها.

- الدرجة الأولى القاهرة سوهاج: 500 جنيه، والدرجة الثانية: 300 جنيه.

- الدرجة الأولى للقاهرة قنا: 500 جنيه، والدرجة الثانية الفاخرة: 350 جنيها.

- الدرجة الأولى القاهرة الأقصر: 600 جنيه، والدرجة الثانية: 400 جنيه.

- الدرجة الأولي القاهرة أسوان: 700 جنيه، والدرجة الثانية: 550 جنيها.

منظومة عمل قطارت التالجو على خط الصعيد

- قطار التالجو القاهرة أسوان هو القطار الرابع الذي يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية.

- يجري حاليا تشغيل عدد 4 قطارات تالجو اثنان منهم إلى الإسكندرية واثنان إلى أسوان يوميًا.

- من المنتظر تشغيل القطار الخامس نهاية الأسبوع.

- يعمل قطار التالجو على خط القاهرة أسون والعكس ذهابا وعودة.

- يستغرق مقطار التالجو القاهرة أسوان وقت يقل عن 12 ساعة سفر.