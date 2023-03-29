بدء تشغيل قطار التالجو على خط «القاهرة - أسوان» يوميا

يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس الجاري، تشغل قطار التالجو الفاخر يوميا على خط «القاهرة - أسوان»، في إطار خطة هيئة السكك الحديدية، لتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للركاب، بإضافة أنواع جديدة من القطارات التي تُقدم خدمات مُميزة للركاب.

مواعيد تشغيل قطار التالجو على خط الصعيد

يقوم قطار رقم «2030» من القاهرة الساعة 7 مساءا، ليصل أسوان في تمام الساعة السادسة و40 دقيقة صباحا في اليوم التالي، وقوفاً بمحطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأدفو وكوم أمبو.

يقوم قطار رقم 2031 من أسوان يوميا في تمام الساعة السابعة صباحا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة السادسة و50 دقيقة صباح اليوم التالي، على أن يقف بنفس محطات الذهاب.

أسعار تذاكر قطار التالجو على خط الصعيد

حددت هيئة السكك الحديدية في تقرير لها، أسعار تذاكر قطار التالجو على خط «القاهرة أسوان»، من القاهرة لأسيوط الدرجة الأولى بـ350 جنيها، والدرجة الثانية من القاهرة أسيوط 250 جنيها، وسعر تذكرة القاهرة سوهاج للدرجة الأولى 500 جنيه، وسعر تذكرة القاهرة سوهاج للدرجة الثانية 300 جنيه، وسعر تذكرة القاهرة قنا للدرجة الأولى 500 جنيه.

كما أن سعر تذكر قطار التالجو من القاهرة إلى قنا للدرجة الثانية بـ350 جنيها، وسعر تذكرة القاهرة الأقصر للدرجة الأولى 600 جنيه، والقاهرة الأقصر للدرجة الثانية 400 جنيه، والقاهرة أسوان للدرجة الأولى 700 جنيه، وسعر تذكرة القاهرة أسوان للدرجة الثانية 550 جنيها.