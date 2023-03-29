مطعم أردني يعرض تقسيط الولائم والعزومات في رمضان

طالت الأزمات الاقتصادية ولائم وعزومات شهر رمضان الكريم، حيث أعلن مطعم في دولة الأردن تقسيط الولائم والعزائم على 3 أشهر وسط تعليقات ناقدة ومؤيدة له.

شركة شهيرة تعمل على تقسيط العزومات

وذكرت شركة تمويل أردنية مشهورة تعمل على تقسيط احتياجات الأفراد، أنها ستعمل على تقسيط الولائم بالتنسيق مع أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة الأردنية عمّان لتقسيط الولائم على 3 أشهر وسط تعليقات ناقدة لهذا الأمر.

انتشار الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالمرافقة مع صورة المنسف وهي أكلة شامية شهيرة وأكثر انتشارا في الأردن وسط انتشار واسع للإعلان للحديث عن هدر الطعام في البلاد وضرورة حل هذه الأزمة ورفض الكثير اللجوء إلى تقسيط العزائم لأن هذا أمر غير صحيح ويؤثر بالسلب على الاقتصاد.

نسبة الطعام المهدور في الأردن

ويشير الناشطون على مواقع التواصل لاجتماعي إلى أن هناك كميات كبيرة مهدورة من الطعام بناء على الكميات المرفوعة من حاويات القمامة، في الوقت الذي قال وزير الزراعة خالد حنيفات إنه يتم إهدار 935 ألف طن سنويا في البلاد وسط إطلاق حملة «لا لهدر الغذاء» في الأردن بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» ويصل نصيب الهدر في الطعام للفرد الواحد 93 كيلو جراما سنويا، في حين أنه على المستوى العالمي يصل إلى 121 كيلوجراما.