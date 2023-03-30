اعترافات المتهم بالاعتداء على آخر بعين شمس: «ضربته بفرد خرطوش»

«كانت خناقة بينا احنا الاتنين.. واتطورت ومحستش بنفسي غير وأنا بضربه بفرد خرطوش».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بالاعتداء على آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما في منطقة عين شمس بالقاهرة، بعد القبض عليه من الأجهزة الأمنية.

بداية المشاجرة

أضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «الموضوع بدأ بمشادة بيننا في الكلام، بسبب خلافات، والموضوع تطور في الشارع، لحد ما روحت جبت فرد الخرطوش وضربته بيه».

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: «فرد الخرطوش ده بتاعي، ومكنتش عاوز أضربه، لكن بسبب الخناقة خرجت عن شعوري، ومحستش خالص غير وأنا بضربه بيه».

القبض على المتهم

كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأربعاء، القبض على المتهم بالاعتداء على آخر من خلال استخدام سلاح ناري «فرد خرطوش»، والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بالاعتداء على آخر في مشاجرة بعين شمس، يقول المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات نص على الآتي: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وأضاف «محفوظ» استكمالاً لنص القانون: «إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حدث باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات».