أطول أيام رمضان 2023.. ساعات الصيام تصل فيه إلى 14 ساعة و54 دقيقة

خلال شهر رمضان، يهتم الصائمون بمعرفة مواعيد الإفطار والإمساك كل يوم من أيام الشهر والتي يزداد فيها الوقت المحدد للصوم تبعًا لحسابات التوقيت المرتبط بطول النهار الذي بدأ في الزيادة مع بداية من فصل الربيع، لذا يهتم الصائمون بمعرفة أطول أيام رمضان 2023 وساعات الصيام.

بدأ صيام اليوم الأول في رمضان، الخميس الموافق 23 مارس، وكانت مدة ساعات الصيام 13 ساعة و59 دقيقة، حيث بدأ من الساعة 4:29 فجرًا، وحتى الساعة 6:8 مساءً «أذان المغرب»، بحسب إمساكية شهر رمضان لعام 1444 هجريًا لمحافظة القاهرة، والتي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة.

أطول أيام رمضان 2023 وساعات الصيام

وعقب اليوم الأول من شهر رمضان تبدأ ساعات الصيام في الزيادة، بمعدل من دقيقة إلى 3 دقائق يوميًا، حتى تصل إلى ذروتها في اليوم الـ29 من رمضان والذي يوافق الخميس 20 أبريل، ويكون هو أطول أيام رمضان 2023 وساعات الصيام فيه تصل إلى 14 ساعة و54 دقيقة، حيث يبدأ صوم هذه اليوم من الساعة 3:51 فجرًا وحتى الساعة 6:25.

أطول أيام رمضان 2023

ووفقًا لحسابات هيئة المساحة المصرية فإن أول يوم رمضان 2023، هو أقصر أيام الصوم في رمضان هذا العام، بمعدل 13 ساعة و59 دقيقة في القاهرة، ويكون أطول أيام رمضان 2023، في الصيام هو آخر يوم في الشهر، وعدد ساعات الصيام فيه تصل 14 ساعة و54 دقيقة، ويكون فرق الزيادة بين صيام اليوم الأول من رمضان واليوم الأخر ساعة إلا 5 دقائق «54» دقيقة.