المفتي لقناة الناس: التدين مصطلح مشتق من الدين وهو الاستسلام لله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التدين مصطلح مشتق من الدين، والذي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع له وصرف العبادة إليه، والعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وسخر لهم ما في السماوات والأرض.

التدين في حد ذاته غاية

وأضاف المفتي، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، أن التدين في حد ذاته غاية يجب أن يحققها كل مسلم في مصر، والحقيقة أن المظهر وإن كانت ترتبط به بعض الأحكام الشرعية، إلا أن الشريعة الإسلامية قصدك مخاطبة قلب المسلم ابتداء، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

تردد قناة الناس

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.