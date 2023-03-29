إيمان الحصري ناعية سامح رجائي رئيس قناة النيل للأخبار السابق: صدمة كبيرة

نعت الإعلامية إيمان الحصري، الإعلامي سامح رجائي رئيس قناة النيل للأخبار السابق، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض، داعية متابعيها بالرحمة والمغفرة.

إيمان الحصري: سامح رجائي أنقى وأنضف وأطيب الشخصيات اللي في الدنيا

وكتبت إيمان الحصري، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «أستاذي ومعلمي وصديقي وله فضل كبير عليّ وعلى ناس كتير.. ربنا يرحمك يا حبيبي كنت من أنقى وأنضف وأطيب الشخصيات اللي في الدنيا والله.. صدمة كبيرة والله مش مصدقة.. سبحان الله.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة».

وفاة سامح رجائي رئيس قناة النيل للأخبار السابق

ومن جهتها، نعت ريهام الديب، الإعلامي سامح رجائي، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «إنّا لله وإنّ إليه راجعون.. أستاذنا الغالي جداً على قلوبنا.. في ذمة الله.. الأستاذ سامح رجائي رئيس قناة النيل للأخبار السابق ورئيس قناة النيل الدولية السابق.. معلم الأجيال صاحب فضل كبير عليَّ وعلى الكثيرين.. الإعلامي المحترم الخلوق والأخ المخلص صاحب القلب النقي وعشرة أجمل سنين.. ويدخله فسيح جناته.. خبر مؤلم جداً».