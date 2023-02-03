السفير الصيني بالقاهرة: بكين تقُدر دور مصر التجاري والإقليمي في القارة الأفريقية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة السفير الصيني في مصر، والقنصل العام الصيني في الإسكندرية، وتضمن الوفد عدد من المستثمرين الصينيين، حسبما ذكرت الهيئة العامة للميناء، اليوم الجمعة.

قال «شاهين» إن هناك علاقات طيبة بين الجانبين المصري والصيني، وأن ميناء الإسكندرية برز دوره الاقتصادي القوي خلال السنوات الأخيرة مما يعزز دوره كبوابة للتبادل التجاري على البحر المتوسط ووجود العديد من الفرص الاستثمارية، والتعاون القائم بالفعل مع الجانب الصيني في مجال المشروعات والبنية التحتية مع التطلع إلى مزيد من التعاون ونقل الخبرات.

وأعرب السفير الصيني عن اتفاقه مع رؤية ميناء الإسكندرية في أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين الصيني والمصري في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية في ظل قيادة كل من الرئيسين المصري والصيني، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الصينية نجاح مصر في تفعيل شركات جديدة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين وغيرها من الدول الأعضاء، وسعي مصر لتعزيز جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

الاحترام المتبادل هو أساس نجاح التعاون المشترك

وأوضح السفير الصيني، أن الاحترام المتبادل هو أساس نجاح التعاون المشترك، سواء على جانب الشعوب أو الحكومة، وهو أساس التعاون المشترك، لاسيما وأن الجانب الصيني يقدر دور مصر التجاري والإقليمي في مختلف القضايا في القارة الأفريقية والشرق الأوسط فضلًا عن التعاون المشترك في مجابهة أزمة كورونا ودور مصر في مؤتمر المناخ العالمي، خلال دورته الـ27.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الميناء عن مدى تقدير مصر لدولة الصين باعتبارها شريك استراتيجي متميز، وتفهمها للمتغيرات الإقليمية فضلاً عن العلاقة التاريخية بين البلدين، وأن الصين تعد دولة عظمى في الاقتصاد والقوة البشرية والتكنولوجيا وحسن الإدارة، فضلًا عن الاحترام المتبادل والتعاون في شتى المجالات، وهو ما جعل هناك توافق في الرؤى بين الدولتين حيث أن التنمية هي سبيل نجاح العلاقات الدولية.

هيئة ميناء الإسكندرية تقدر دور الجانب الصيني

وتابع «شاهين» أنه من هذا المنطلق فإن الهيئة تًقدر دور الجانب الصيني في مشروعات الاستثمار والتنمية وخاصة في الميناء، حيث تم مؤخرا منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة لتحالف يضم شركة هاتشيتسون فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف استثماري صيني متميز بشأن مشروع إنشاء منطقة لوجستية كظهير لميناء الإسكندرية على مساحة 273.7 فدان وغيرها من أوجه التعاون التجاري والاستثماري، كما تم التنويه عن مقترح توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية، وميناء «جوانزو» الصيني في مجالات التدريب ونقل الخبرات ودعم مفهوم الميناء الأخضر الذكي ومختلف الأنشطة المينائية ذات الاهتمام المشترك.