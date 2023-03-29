تعرف على دعاء الإفطار كما ورد في السنة النبوية: اللهم اغفر لي وعافني واعف عني

يحرص الكثير من المسلمين خلال شهر رمضان على ترديد الأدعية خلال وقت الإفطار بشهر رمضان الكريم كونه شهر الرحمة والغفران وكون الدعاء وقت الإفطار وقت مميز وله توابع دينية كبيرة وبدأ البعض يتساءل عن دعاء الإفطار كما ورد في السنة النبوية.

دعاء الإفطار كما ورد في السنة النبوية

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية دعاء الإفطار كما ورد في السنة النبوية وقفا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حيث أوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي»، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبو داود مرسلً.

ومن دعاء الإفطار أيضا:

دعاء الإفطار:

- «اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين يا رب العالمين».

- «اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ».