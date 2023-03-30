موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-202

يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك، يأتي وسط أجواء روحانية واحتفالية مميزة، ويبحث الآلاف فيه عن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك الموافق 1444 هجريا، إذ أن عدد ساعات الصيام في ذلك اليوم 14 ساعة و 13 دقيقة.

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم

وأعلنت هيئة المساحة، موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023 والذي يوافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك، ويكون في تمام الساعة الرابعة و19 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الواحدة و59 دقيقة، وموعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و59 دقيقة، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 47 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-202

كما أعلنت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة، حيث يكون موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة الرابعة و 19 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و 59 دقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و31 دقيقة مساء.