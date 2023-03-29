قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 07:40 م | الأربعاء 29 مارس 2023 مسجد الحسين تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الناس» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر قناة الناس بث مباشر.. نقل شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين بث مباشر.. قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين» مسجد الحسين قناة الناس صلاة العشاء صلاة التراويح بقلم محمد عزالدين