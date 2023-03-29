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قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
07:40 م | الأربعاء 29 مارس 2023
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الناس» من مسجد الإمام الحسين.

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قناة الناس بث مباشر.. نقل شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين

بث مباشر.. قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين»
بقلم محمد عزالدين