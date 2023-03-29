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قناة الحياة تبث صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين»

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:40 م | الأربعاء 29 مارس 2023
صلاة التراويح في المساجد- تعبيرية

صلاة التراويح في المساجد- تعبيرية

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين.

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