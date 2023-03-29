قناة الحياة تبث صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين» كتب: محمد أسامة رمضان 07:40 م | الأربعاء 29 مارس 2023 صلاة التراويح في المساجد- تعبيرية تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم موعد عرض مسلسل حضرة العمدة علي قناة الحياة اليوم موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة الحياة صلاة التراويح قناة الحياة صلاة العشاء من مسجد الحسين صلاة التراويح من مسجد الحسين بقلم محمد أسامة رمضان