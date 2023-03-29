موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم

يرغب قطاع كبير من الجمهور، في معرفة موعد الحلقة 7 من مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، بطولة الفنانة روبي، خاصة بعد انتهاء الحلقة السادسة بقرار روبي إنشاء فريق كرة قدم نسائي ووقوع مشاجرات بالملعب.

موعد الحلقة 7 من مسلسل حضرة العمدة

ويأتي موعد الحلقة 7 من مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة ذاتها يوميًا طوال شهر رمضان من مسجد الحسين.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

وعن مواعيد إعادة المسلسل، جاءت مواعيد الإعادة على قناة الحياة، حيث يُعرض 3 مرات على مدار اليوم، الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والثالثة الساعة الرابعة والنصف مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

يضم مسلسل حضرة العمدة، عددًا كبيرًا من الممثلين، إلى جانب روبي بطلة المسلسل، وهم أحمد بدير، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، ومحمود عبدالمغني، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وآخرون، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.