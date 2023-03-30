موعد أذان الفجر في بني سويف الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

يستعد الملايين من المصريين للصوم في ثامن أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان وإقامة موائد الرحمن وغيرها.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 ، الذي يكون في تمام الساعة الرابعة و21 دقيقة فجرًا، فيما أعلنت موعد أذان المغرب الذي يكون في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة مساءً.

أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023

ويحل موعد أذان الفجر في بني سويف في الساعة الرابعة و21 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة بني سويف في ثامن أيام شهر رمضان الكريم اليوم الخميس 30-3-2023.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 الموافق سابع أيام شهر رمضان المبارك، يكون 14 ساعة و3 دقائق.

موعد الإفطار اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 هو موعد الإفطار في ثامن يوم في شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايين من أبناء المحافظة، والذي سيكون في السادسة و13 دقيقة بتوقيت مدينة بني سويف.