موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. وعدد ساعات الصيام

يستعد الملايين من المصريين للإفطار في سادس أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من خلال تعليق زينة رمضان وإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية المميزة.

موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك، والذي يكون في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة مساء، فيما أعلنت عن موعد أذان الفجر والذي يكون في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة فجرا.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك تكون 14 ساعة.