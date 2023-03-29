موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

يستعد الملايين من المصريين للإفطار خلال الساعات المقبلة، ويتساءل كثيرون عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من خلال تعليق الزينة، وإقامة موائد الرحمن، وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتقالية المميزة.

موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك، والذي يحين في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة مساء، فيما أعلنت عن موعد أذان الفجر والذي يكون في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة فجرا.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 الموافق سابع أيام شهر رمضان المبارك تكون 14 ساعة ودقيقة.