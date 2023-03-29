رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

كتب:

عمرو رجب
12:00 م | الأربعاء 29 مارس 2023
مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

يستعد الملايين من المصريين للإفطار خلال الساعات المقبلة، ويتساءل كثيرون عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من خلال تعليق الزينة، وإقامة موائد الرحمن، وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتقالية المميزة.

موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك، والذي يحين في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة مساء، فيما أعلنت عن موعد أذان الفجر والذي يكون في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة فجرا.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 الموافق سابع أيام شهر رمضان المبارك تكون 14 ساعة ودقيقة.

 

اقرأ المزيد:

موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. وساعات الصيام

موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 وعدد ساعات الصيام

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. وعدد ساعات الصوم

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023
بقلم عمرو رجب