الداعية رمضان عبدالمعز يوضح ما هو «المتاع الحسن»: يتحقق بالاستغفار

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله يكافئ المستغفرين بالمتاع الحسن إلى أجل مسمى، موضحًا أن المتاع الحسن يتمثل في سعة الرزق ورغد العيش والعافية.

توسيع الرزق

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «DMC»: «أول حاجة في المتاع الحسن إن ربنا يوسع رزقك، تلاقي صحابك وجيرانك وأهلك يحبونك ويحترمونك».

وأشار إلى أن «رغد العيش يعني أن الحياة تكون أحلى وأسهل بكثير.. بتروح شغلك لا تقف في إشارة ساعتين الدنيا بتكون ماشية، أو لو مسافر تجد السفرية سهلة».

أهم الأشياء في المتاع الحسن

ولفت إلى أن أهم شيء في المتاع الحسن أيضًا العافية، متابعًا:«العافية هي إنك الحمد لله تجلس الآن معافى من الأمراض وتستطيع فعل أي شيء».