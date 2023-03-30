موعد أذان الفجر اليوم الخميس 30-3-2023 بمحافظة الشرقية

ينطلق اليوم الخميس 30-3-2023، آذان الفجر في اليوم الثامن لشهر رمضان المبارك 2023 ميلادية الموافق العام الهجري 1444 هجرية، في محافظة الشرقية في تمام الساعة 4:18 دقيقة، هذا ويسعى المسلمون لمعرفة وتحديد موعد صلاة الفجر اليوم الخميس بمحافظة الشرقية، لأداء الصلاة في وقتها لنيل الأجر والثواب العظيم.

موعد آذان الفجر في محافظة الشرقية الخميس 30-30-2023

تستعرض «الوطن» موعد آذان الفجر في محافظة الشرقية الخميس 30-30-2023 وذلك حرصا على أداء الصلاة في وقتها، وهي خدمة تقدمها الوطن لقرائها الذين يبحثون في محركات البحث عن موعد صلاة الفجر اليوم الخميس في الشرقية 30-3-2023 إذ يعلو الآذان في تمام الساعة 4 فجرا و18 دقيقة، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي وعلى صفحة الفيس بوك.

موعد آذان الفجر اليوم الخميس في الشرقية 30-3-2023

ينطلق اليوم الخميس 30-3-2023 آذان الفجر في تمام الساعة 4: 18 دقيقة، ويعلو آذان الفجر اليوم الخميس سماء الشرقية في تمام الساعة 4.18 دقيقة فجرا، ويكون هذا هو التوقيت الذي يؤدى فيه صلاة فرض الفجر اليوم الخميس في اليوم الثامن لشهر رمضان المعظم 2023 ميلادية و1444 هجرية.

عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن لشهر رمضان

يؤذن الفجر في الساعة 4:18 دقيقة بينما يؤذن المغرب في تمام الساعة 6:10 دقيقة، وبهذا تصل عدد ساعات الصيام 14 ساعة و13 دقيقة.

ووفق إعلان هيئة المساحة المصرية لمواعيد آذان الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء، فقد ينطلق آذان الفجر في الساعة 4:18 دقيقة

مواعيد الصلاة في اليوم الثامن لشهر رمضان2023

ويكون موعد الشروق في الساعة 5:46

فيما يكون أذان الظهر في الساعة 11:58

بينما يكون آذان العصر 3:29

وآذان المغرب 6:10

وآذان العشاء 7:29

اليوم الثامن لشهر رمضان المبارك 30-3-2023

ويبدأ اليوم الخميس 30-3-2023 اليوم الثامن على التوالي لشهر رمضان المبارك، وبهذا يكون انقضى أسبوعا كاملا في شهر رمضان 2023.