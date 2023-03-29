أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023 في محلات الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب ارتفاع خلال التعاملات المسائية بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية، ليسجل متوسط سعر جرام الذھب عیار 21، نحو 2090 جنيها للبيع، و2130 جنيها للشراء، مقارنة مع 2090 جنيها للبيع و2120 شراء في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب.. عیار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 1791 جنيها للبيع و1826 شراء، مقابل نحو 1791 جنيها للبيع، و1817 جنيها للشراء في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب.. عیار 24

فيما بلغ سعر جرام الذھب عیار 24 في محلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2389 جنيها للبيع و 2434 جنيها للشراء، مقارنة مع نحو 2389 جنيها للبيع و 2423 جنيها للشراء في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب.. عیار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة اليوم 1393 جنيها للبيع، و1420 جنيها للشراء، مقابل 1393 جنيها للبيع، و1413 جنيها للشراء في التعاملات الصباحية، وعيار 12 بلغ سعره 1194 جنيها للبيع و1217 جنيها للشراء.