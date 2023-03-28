أسعار الذهب في نهاية التعاملات.. عيار 21 بـ2060 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، تذبذبا ملحوظا في الأسعار، إذ سجل عيار 21 مبلغ 2060 جنيها للشراء في الصاغة، وفق بيانات مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال تداول الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، نحو 2060 جنيهًا خلال عمليات الشراء في محلات الصاغة، دون حساب الدمغة والمصنعية والضريبة.

وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2354 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1766 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1373 جنيهات، دون احتساب أسعار المصنعية والدمغة.

سعر الجنيه الذهب

وفي السياق ذاته، سجل سعر الجنيه الذهب 16 ألفًا و480 جنيهًا، وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون»، إحدى الشركات العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.

وقال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية أن كل انخفاض يمثل فرصة جيدة للشراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي مبلغ يفضل شراء الذهب به حتى في حالة ارتفاع الأسعار، لأن الذهب دائما يرتفع مع مرور الوقت، لأن الذهب استثمار طويل الأجل.