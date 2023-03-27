انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم الإثنين، تراجعات كبيرة بعدما شهدت أسعار الأسهم ارتفاعا ملحوظا، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، ويعكف المستثمرون على تقييم الخطوات التي اتخذتها السلطات لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة في النظام المصرفي العالمي.

تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليسجل 1949.99 دولار للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1954.20 دولار.

وقال موقع «إنفيستينج» إن التوصل لمشتر لودائع بنك سيليكون فالي وقروضه ساهم في قدرة أسهم البنوك الأوروبية على التعافي بصورة جزئية؛ الأمر الذي قاد بدوره إلى تراجع الذهب لما دون حاجز الألفي دولار الذي اخترقه الأسبوع الماضي.

تضاؤل الرغبة لاقتناء الذهب

وقال لوكمان أوتونوجا كبير محلل اقتصادي، إنه بعدما لامست أسعار الذهب الحاجز عند الألفي دولار الأسبوع الماضي، استغل المنافسون هذه المقاومة، كما تضاءلت الشهية لاقتناء المعدن النفيس بسبب استقرار الدولار والإشارات المتضاربة الصادرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

وذكر كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل في كينيسيس ماني، أن الانخفاض الطفيف في أسعار الذهب اليوم الاثنين، قد يكون بسبب الارتفاع الملحوظ في الأسهم لكن الاتجاه العام للذهب لا يزال إيجابيا.