سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الصاغة.. عيار 21 بـ2060 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الصاغة، استقرارا في الأسعار التى وصلت إليها أسواق الذهب خلال نهاية تعاملات أمس الاثنين، إذ سجل عيار 21 اليوم في محلات الصاغة المصرية 2060 جنيها للجرام، وسط ترقب في محلات الصاغة لأي تغيرات عالمية تؤثر على الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في صناعة السبائك، مبلغ 2354 جنيها للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2060 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1766 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21» اليوم الثلاثاء، 16480 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات أمس الاثنين، أكثر من 1% مع انحسار المخاوف من حدوث أزمة في النظام المصرفي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص التعاملات في الملاذات الآمنة، والإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والنفط.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1952.95 دولار للأوقية، وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5% لتسجل عند التسوية 1953.80 دولار.