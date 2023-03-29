وفد من «الأطباء» يزور «الصحفيين» للتهنئة وتقديم الدعم

زار الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، مقر نقابة الصحفيين، لتقديم التهنئة للكاتب الصحفي خالد البلشي، بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين خلال انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 17 مارس الجاري.

نقيب الأطباء في الصحفيين

واستقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين، نقيب الأطباء، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، ومن المفترض أن يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه مساء اليوم، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وذلك لاستكمال تشكيل مجلس نقابة الصحفيين.

أعضاء مجلس نقابة الصحفيين

وقام مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه السابق بتشكيل هيئة المكتب ولجان المجلس، الذي قرر بعد التوافق بالإجماع ما يلي:

1- السكرتير العام: جمال عبدالرحيم

2- أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية: محمد خراجة

3- وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد: هشام يونس

4- وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات: إبراهيم أبو كيلة

5- وكيل النقابة ورئيس لجنتي الشؤون العربية والمتابعة: حسين الزناتي

6- وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية ورئيس لجنة الشعب والروابط: محمود كامل

7- وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا: محمد يحيى يوسف

8- رئيس لجنة الإسكان: عبد الرؤوف خليفة

9- رئيس لجنتي المرأة والنشاط: دعاء النجار

10- رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية: محمد الجارحي

11- السكرتير العام المساعد: دعاء النجار- محمد الجارحي