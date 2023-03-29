البابا تواضروس: نشكر الله على انتهاء موضوع الطفل شنودة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نشكر الله على انتهاء أزمة الطفل شنودة، موجها الشكر كل من قام على هذا الأمر حتى انتهائه.

البابا يشكر مفتي الجمهورية

ووجه البابا تواضروس، الشكر بصفة خاصة إلى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، لجهوده في موضوع الطفل شنودة وحسن تصرفه في الأمر ليمر بسلام.

عظة الأربعاء

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية، للبابا تواضروس الثاني، بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التي بثت من خلال القنوات الفضائية القبطية، والصفحات الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.