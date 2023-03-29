مصرع عامل سقط من الطابق الـ11 في الفيوم

أنهى عامل إفطاره سريعًا ليهرع إلى عمله في أحد العقارات السكنية بحثًا عن لقمة العيش لأسرته، إذ صعد إلى الطابق الحادي عشر في أحد الأبراج السكنية بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، وأثناء عمله اختل توازنه وسقط من الشرفة في منور العقار ليلفظ أنفاسه الأخيرة فورًا، ويسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

وعلى الفور أبلغ الأهالي الشرطة واستدعوا سيارات الإسعاف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع عامل سقط من علو

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي بمصرع عامل سقط من طابق مرتفع أثناء عمله في أحد العقارات السكنية بمنطقة دلة بمدينة الفيوم.

اختل توازنه أثناء عمله

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ سقوط عامل من الطابق الـ 11 في أحد الأبراج السكنية بمنطقة دلة خلف محطة الغاز الطبيعي، حيث اختل توازنه أثناء عمله في أحد الشبابيك ليسقط غارقًا في دمائه، ويلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه، لتشييعه إلى مثواه الأخيرة بمقابر أسرته عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن.

شهيد لقمة العيش

وخيّمت حالة من الحزن على أهالي الفيوم، عقب وفاة العامل بتلك الصورة المأساوية، مطلقين عليه لقب شهيد لقمة العيش، داعين لأسرته بالصبر والسلوان.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.