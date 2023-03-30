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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-3-2023 في الشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
12:02 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة اليوم الخميس في الشرقية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في الشرقية

يتزامن اليوم الخميس 30-3-2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك 2023 ميلادية الموافق العام الهجري 1444 هجرية، في محافظة الشرقية، ويسعى المسلمون لمعرفة وتحديد مواقيت الصلاة لأداء الفروض في وقتها لنيل الأجر والثواب العظيم.

وتستعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية الخميس 30-30-2023، وهي خدمة تقدمها الوطن لقرائها، إذ يعلو الآذان في تمام الساعة 4 فجرا و18 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس

الفجْر 4:19 صباحا.

الشروق 5:47 صباحا.

الظُّهْر 11:59 صباحا

العَصر 3:30 مساء

المَغرب 6:11 مساء

العِشاء 7:29 مساء.

عدد ساعات الصوم اليوم الخميس

وتصل عدد ساعات الصوم في اليوم الثامن لشهر رمضان 30-3-2023 في الشرقية إلى 14 ساعة و14 دقيقة.

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بقلم ياسمين عزت الرزاز