تركيب أغطية غرف الصرف الصحي جديدة في إهناسيا ببني سويف

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا في بني سويف، بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتركيب أغطية غرف الصرف الصحي، بدلًا من المختفية بشوارع مدينة إهناسيا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

اختفاء 25 غطاء غرف صرف صحي في شوارع إهناسيا ببني سويف

وكانت أغطية غرف الصرف الصحي بمدينة إهناسيا، قد تعرضت للاختفاء، واتهام الأهالي لصوص بسرقتها أثناء رفع الأغطية تزامنًا مع أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشوارع المدينة، حيث تبين اختفاء 25 غطاءً من شوارع المدينة.

محافظ بني سويف يوجه بتوفير أغطية غرف صرف صحي بديلة حماية لأرواح الأهالي

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، كل من المحاسب ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتركيب أغطية بدلًا من المختفية حماية لأرواح المواطنين من مستخدمي الشوارع المتضررة.

وتكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف جهودها من خلال رجال المباحث الجنائية بمركز شرطة إهناسيا، وباستخدام التقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة، لكشف ملابسات اختفاء الأغطية، وضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تجاههم.

وكان مصدر مسؤول بالوحدة المحلية، قد أكد اختفاء 25 غطاء بالوعة صرف صحي من شوارع مدينة اهناسيا، منها 19 غطاء من شارع المستشفى، و6 من شوارع أخرى، موضحا أن هناك أعمال رصف بشوارع المدينة، وقيام العمال برفع الأغطية لرفع منسوب غرف الصرف بالشوارع التي تجرى بها أعمال الرصف، قبل أن تختفي تلك الأغطية ويوجه محافظ بني سويف بتوفير بديلا لها حماية لأرواح الأهالي.