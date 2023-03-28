اختفاء 19 غطاء بالوعة من شارع بإهناسيا.. وإلزام مقاول الرصف بتوفير البديل

اختفى 19 غطاء بالوعة صرف صحي من شارع واحد بمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، بالتزامن مع أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشوارع المدينة، وتبين اختفاء إجمالي 25 غطاء من شوارع المدينة.

اختفاء 19 غطاء من شارع واحد

وأكد مصدر مسؤول بالوحدة المحلية، اختفاء 25 غطاء بالوعة صرف صحي من شوارع المدينة، منها 19 غطاء من شارع المستشفى، و6 من شوارع أخرى، موضحا أن هناك أعمال رصف بشوارع المدينة، وقيام العمال برفع الأغطية لرفع منسوب غرف الصرف بالشوارع التي تجرى بها أعمال الرصف.

إلزام مقاول الرصف بإعادة أغطية الغرف

وأكد المصدر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا تواصلت مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإهناسيا، التي أرسلت خطابًا للمطالبة بإلزام مقاول الرصف بإعادة أغطية الغرف التي اختفت أو تعرضت للسرقة، أو تحمل تكلفة تركيب أغطية جديدة بدلًا منها.