رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اختفاء 19 غطاء بالوعة من شارع بإهناسيا.. وإلزام مقاول الرصف بتوفير البديل

كتب:

عمرو رجب
08:26 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
اختفاء أغطية بالوعات الصرف الصحي في إهناسيا

اختفاء أغطية بالوعات الصرف الصحي في إهناسيا

اختفى 19 غطاء بالوعة صرف صحي من شارع واحد بمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، بالتزامن مع أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشوارع المدينة، وتبين اختفاء إجمالي 25 غطاء من شوارع المدينة.

اختفاء 19 غطاء من شارع واحد 

وأكد مصدر مسؤول بالوحدة المحلية، اختفاء 25 غطاء بالوعة صرف صحي من شوارع المدينة، منها 19 غطاء من شارع المستشفى، و6 من شوارع أخرى، موضحا أن هناك أعمال رصف بشوارع المدينة، وقيام العمال برفع الأغطية لرفع منسوب غرف الصرف بالشوارع التي تجرى بها أعمال الرصف.

إلزام مقاول الرصف بإعادة أغطية الغرف 

وأكد المصدر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا تواصلت مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإهناسيا، التي أرسلت خطابًا للمطالبة بإلزام مقاول الرصف بإعادة أغطية الغرف التي اختفت أو تعرضت للسرقة، أو تحمل تكلفة تركيب أغطية جديدة بدلًا منها.

اقرأ المزيد:

تركيب أغطية لبالوعات مشروع صرف صحي بالمعصرة «صور»

وكيل «تعليم بني سويف» يلغي تكليف مدير مدرسة ويحيل «التوجيه» للتحقيق

موعد أذان الفجر في بني سويف الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان

محافظ بني سويف: انتهاء تبطين 652 كيلومترا من الترع بـ1.6 مليار جنيه

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان

مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023.. اعرف موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في بني سويف الاثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان
بقلم عمرو رجب