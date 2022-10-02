المشدد 3 سنوات لعاطلين لسرقتهما أغطية بالوعات الصرف الصحي بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات وذلك لإدانتهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أغطية البلوعات المملوكة لهيئة الصرف الصحي، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، بمنشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، وليد عبد الرؤوف المندراوي وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وجاء في أوراق القضية قيام المتهمين «حسين. أ» «حسن. أ»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أغطية البالوعات، سرقوا «10 أغطية بالوعات» والمملوكة لهيئة الصرف الصحي والتي أنشأتها الدولة للمنفعة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل ضبط المتهمين

وتعود تفاصيل القضية إلى مشاهدة معاون مباحث القسم للمتهمين حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة الأول وبضبطهما وتفتيش الدراجة عثر بحوزتهما على أغطية من معدن الزهر مملوكة لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

وبمواجهته للمتهمين بالأشياء المضبوطة أقرا بسرقتها على النحو المبين بالأوراق وأضاف ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد عمر رجب أحمد مراقب بشركة الصرف الصحي بالقاهرة.

وقال، إن المضبوطات مطابقة للأغطية المستخدمة في شركة الصرف الصحي بالقاهرة وهي مستعملة وتخص الشركة وتقدر قيمتها بنحو 50 ألف جنيه وا ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بأن المضبوطات مستعملة وغير متداولة بالأسواق.

وأقر المتهمان بالتحقيقات بأن المضبوطات تم ضبطها بحوزتهما.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة المختصة والتي قضت بالحكم سلف الذكر عليهما.