صناع دراما رمضان يشيدون بـ «المتحدة»: قدمت وجبة دسمة لإرضاء المشاهد

6 أيام مرت على بداية موسم الدراما الرمضانية 2023، نجحت خلالها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تقديم وجبة درامية متكاملة للمشاهدين، نجحت في تصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، وإرضاء الجمهور بمختلف أذواقهم، سواء بالأعمال الكوميدية أو الدراما الاجتماعية أو الدينية والوطنية، إضافة إلى الأعمال الخاصة بالطفل والتي كان لها حضور واضح خلال الموسم.

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TEN» بما قدمته الشركة خلال الموسم الرمضاني، قائلا: «الشركة المتحدة حققت طفرة في إنتاج ضخم من الأعمال الفنية، وفتحت الباب إمام إنتاج ضخم وثري».

مدحت العدل يوجه الشكر لـ «المتحدة» للخدمات الإعلامية

ولم تقتصر الإشادات الموجهة لـ «المتحدة» للخدمات الإعلامية على المشاهدين والنقاد والإعلاميين فقط، بل شملت صناع الأعمال أيضا، إذ أشاد الكاتب مدحت العدل مؤلف مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، المشارك في سباق الدراما الرمضانية الحالي، بجهود «المتحدة» ووجه لها الشكر على ما تقدمه هذا العام من وجبة دسمة لإرضاء المتفرج.

مؤلفة علاقة مشروعة: «المتحدة» وفرت كل الإمكانيات لخروج العمل بمستوى عال من التميز

ومن جانبها، عبرت الكاتبة سماح الحريري مؤلفة مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، عن سعادتها بالتعاون الأول مع «المتحدة» في موسم الدراما الرمضانية 2023، وأشادت بدورها الكبير في دعم المشروع وتذليل أي صعوبات أو معوقات لخروج العمل على مستوى عال من التميز والاحترافية.

وقالت إن الشركة قدمت كل الدعم للمسلسل مع توفير الإمكانيات اللازمة لضمان جودة المشروع، متابعة: «كان هناك تعاون قوي لإتمام التجربة في أفضل صورة، وكان يحرص المنتج محمد السعدي على التواجد والتواصل المباشر مع طاقم العمل منذ بداية التحضيرات، فكان يحضر بروفات الترابيزة مع الممثلين ويتناقش في تفاصيل المشروع بنفسه».