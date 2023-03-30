أعلنت هيئة المساحة المصرية اليوم الخميس، موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس، في أول أيام ثان أسبوع في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من المواطنين على مدار الأيام القليلة الماضية، مع بداية شهر رمضان المبارك، إلي جانب انطلاق الملتقي الفكري في مسجد أبو بكر الصديق أحد أكبر مساجد محافظة الإسماعيلية.

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن إمساكية شهر رمضان لهذا العام، التي جاء فيها موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة 06:08 مساء.

وبحسب إمساكية شهر رمضان فانه يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و27 دقيقة، فيما يأتي موعد أذان الفجر في تمام الساعة 04:15 دقيقة، وصلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و56 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة.

إقبال كبير علي مساجد الإسماعيلية

ورفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية حالة الطوارئ في كافة المساجد في محافظة الإسماعيلية، خاصة في المساجد الكبرى التي تشهد زحاما كبيرا من المواطنين في صلاة التراويح والفجر.

ووجه الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير كافة المساجد أولا بأول طوال شهر رمضان المبارك، فيما شهدت مساجد الإسماعيلية إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة على مساجد المطافي وأبو بكر الصديق والسلام وزمزم.