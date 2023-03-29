ملخص الحلقة 7 مسلسل حضرة العمدة.. روبي تتابع وصول جثمان ضحية هجرة غير شرعية

شهد ملخص الحلقة 7 مسلسل حضرة العمدة، تعاون روبي مع ضابط الشرطة بالقرية، لمتابعة إجراءات وصول جثمان لشخص من قرية تل شبورة، ضحية مركب هجرة غير شرعية، إذ أكد لها أنّ إجراءات البحث لا زالت قائمة حتى الآن، كما أنّ إجراءات تسليم الجثمان صعبة للغاية.

وجمعت جلسة بين الضابط وروبي، ضمن ملخص الحلقة 7 مسلسل حضرة العمدة، وأخبرها بأنّ هناك قطعة أرض كبيرة تقع بين قرية تل شبورة وعزبة مجاورة، يُطلق عليها «أرض ميلانو»، إذ صار الأهالي الذين يعيشون تجربة الغربة عن طريق الهجرة غير الشرعية، يعودون بعد سنواتٍ طويلة، ليشيدون منازل ضخمة في تلك الأرض، ويتباهون بها أمام الأهالي.

الحكومة نجحت في مواجهة الهجرة غير الشرعية

وشدد الضابط خلال ملخص الحلقة 7 مسلسل حضرة العمدة، أنّ الحكومة نجحت في مواجهة الهجرة غير الشرعية، لكن لا زالت هناك نسبة قليلة للغاية، خاصة في ظل وجود عصابات «سماسرة» تعمل على تهريب الناس عن طريق ليبيا والسودان، حتى تطلب روبي منه أنّ هناك سماسرة من تل شبورة، ويجب القبض عليهم في أقرب وقت، بشأن وقف نزيف الضحايا.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته بجانب روبي، كل من أحمد رزق، ووفاء عامر، وسميحة أيوب، ودينا، ومحمد مهران، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.