مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7.. «أمجد» يتعرض لحادث و«بثينة» رافضة الرجوع

انطلقت الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، الذي يعرض على شاشة الحياة، وشبكة DMC.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد ترك «أمجد» الذي يجسده مراد مكرم للفندق، وخلال قيادة سيارته تعرض لحادث، في نفس الوقت الذي كان يحضر فيه «عمرو» السفر، برفقة بثينة الذي تجسده «مي عمر».

وذهب له ياسر جلال في المستشفى، إذ تعرض لإصابة بذراعة، وأخبره أن موضوع بثينة هو السبب، إذ يؤثر عليه بشدة وجعله غير مقبل على الحياة.

لينتقل المشهد وياسر جلال، يخبر بثينة أنه يشعر أنه يخون صديقه وأنه يموت ببطء، لتخبره أنهم غير خائنين له، فهي تحبه وهو من أعطى لأمجد فرصة الدخول في حياتهم، ليقول لها إنه خائف من أن يموت، لتقول له إنها ستتصرف معه.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة 7

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 7 منها اليوم، على نحو الترددات التالية:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.