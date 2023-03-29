«سوناك» يواجه معركة قانونية من سكان «إسيكس» بسبب تسكين طالبي الهجرة

قالت جمعية «فيلدز أسوسييشن» الأهلية في مقاطعة «إسيكس» البريطانية إنها ستسعى قانونياً لمنع خطط الحكومة برئاسة ريشي سوناك، الساعية إلى تسكين طالبي الهجرة في بريطانيا في قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو البريطاني في المقاطعة.

وتستخدم الحكومة البريطانية «سلطات الأزمة الوطنية لوقف حق الزعماء المحليين في مراجعة أي طلب لتطوير موقع ويذرزفيلد التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني وتسكين طالبي اللجوء فيه، وفق توني كلارك-هولاند، أحد مسؤولي جمعية فيلدز أسوسييشن».

وقال كلارك هولاند إن وزارة الداخلية أبلغت السياسيين المحليين أن الوزارة «لا تحتاج إلى التشاور مع السلطة المحلية لتحقيق ذلك».

ويقاوم سكان إسيكس استخدام الحكومة البريطانية «سلطات الطوارئ» لتجاوز قواعد التخطيط من أجل إيواء طالبي اللجوء في القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وأعلن وزير الهجرة في بريطانيا روبرت جينريك رسميًا اليوم الأربعاء أن قاعدة ويذرزفيلد، التي استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني في الحرب العالمية الثانية، ستكون واحدة من ثلاثة مواقع سيجري استخدامها لإيواء طالبي اللجوء بعد نقلهم من الفنادق التي يقيمون بها الآن.