محمود التوني: الشركة المتحدة تقدم وجبة فنية تناسب كل الأذواق

تصدَّر مسلسل حضرة العمدة المُذاع على شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد عرض حلقته السابعة اليوم الأربعاء.

وقال محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن مسلسل حضرة العمدة تصدر تريند تويتر، عقب مناقشته للعديد من القضايا المجتمعية الجادة والمهمة، مثل الأضرار السلبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما يتناول قضايا عدة، في إطار اجتماعي مشوق، وهو نهج تتبعه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتقديم وجبة فنية تناسب كل الأذواق.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، كل من النجوم روبي، وصلاح عبد الله، وبسمة، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، ولطفي لبيب، وأحمد بدير، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة على شبكة تليفزيون الحياة الساعة 8:15 مساءً، ويُعاد الساعة 2:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا، والساعة 4:30 عصر اليوم التالي.

وتصدَّرت شبكة تليفزيون الحياة تريند تويتر، أكثر من مرة منذ بداية شهر رمضان المُعظم، بفضل خريطتها البرامجية والمسلسلات المتميزة في الشهر الفضيل، وعلى رأسها إذاعة صلاتي العشاء والتراويح حصريًا من مسجد الحسين يوميًا، فضلاً عن إذاعة نخبة من المسلسلات بينها حضرة العمدة، ورسائل الإمام الشافعي.