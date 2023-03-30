يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، بعد تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة، وتسليط الضوء على قضايا مجتمعية مهمة، بقيادة روبي، التي تُجسد شخصية الدكتورة صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

تأتي مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، أي يُعرض فور انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة نفسها يوميًا على الهواء مباشرة.

وبخصوص الإعادة، جاءت مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أما الإعادة الثالثة والأخيرة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يضم مجموعة كبيرة من الممثلين، وهم روبي، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإدوارد، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.