إصابة أم وابنتيها في حادث مروري ببني سويف

أصيبت ربة منزل وابنتيها، بكدمات وسحجات، واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تعرضهم لحادث سير عقب اصطدام سيارة بهم إثناء عبورهم الطريق بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير أمام رنين بمدينة بني سويف، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بربة منزل اثناء عبورها الطريق، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

ونقلت سيارتين اسعاف تابعة لـ«مرفق بني سويف» المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين ان المصابين في الحادث هم: «سوزان. ع . ع» مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، 37 سنة، وابنتيهما: «ريتاج . م . ر» 3 سنوات، مصابة كدمات بالجسم، و«سمر» 6 شهور، مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة نحو إسعاف المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة.