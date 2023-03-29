مصرع 3 أشخاص في حادث مروري ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم الأربعاء في حادث مروري، ناجم عن تصادم دراجتين بخاريتين بسيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام مدخل المدينة الصناعية شرق النيل بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوقوع حادث مروري ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين مع سيارة نقل تريلا أمام مدخل المدينة الصناعية شرق النيل، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

3 سيارات اسعاف لنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء الجثث ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

أسماء المتوفين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع؛ سيد محمد فؤاد 35 عامًا، يقيم بشارع شافعى بمدينة بنى سويف35 سنة، محمد سيد عبد الحميد 46 عامًا، يقيم قرية الشناويه بمركز ناصر، حمدى عبدالعظيم عبدالعظيم 50 عامًا، مقيم قرية بنى هارون بمركز بني سويف.

وجرى إيداع الجثث الثلاث مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.