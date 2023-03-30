100 شاب يوزعون 400 وجبة ساخنة على غير القادرين في المنوفية

تشهد محافظة المنوفية عددا كبيرا من المبادرات الميدانية التي ينظمها الكثير من المجموعات الشبابية والجمعيات في جميع القرى والمدن، منها مبادرة إفطار صائم في قرية دمليج التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، لتوفير مئات الوجبات الساخنة لغير القادرين في القرية.

مبادرة إفطار صائم في قرية دمليج في منوف

وقال أشرف محمد حسوبة أحد منسقي المبادرة في محافظة المنوفية، إن الهدف من المبادرة توفير الوجبات الساخنة في حملة لإفطار الصائمين من أهلنا غير القادرين في المحافظة، مؤكداً أن المبادرة يشارك فيها أكثر من 100 شاب متطوع من أبناء القرية.

توزيع 400 وجبة على غير القادرين في قرية دمليج

وأضاف «حسوبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مبادرة إفطار الصائمين انطلقت قبل سبعة سنوات في القرية ولقيت قبولا كبير من أهالي قرية دمليج، والذي ساعدوا بكل قوة في نجاح المبادرة التي توفر 400 وجبة يوميا قبل الافطار توزع على أهلنا في القرية من الأيتام وغير القادرين.

وتابع أن الوجبات عبارة ربع فرخة أو قطعة لحم وأرز وخضار، وكذلك قطع حلوى، ويجرى إعداد الوجبات في مطبخ الخير في القرية بمركز منوف، موضحا أن التوزيع يبدا في تمام الساعة الخامسة وتوزع على المنازل، موجها الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة من المتطوعين والمشاركين.