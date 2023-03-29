ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7.. مفاجأة صادمة في سفر بثينة وعمرو

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 مع الفنانة مي عمر، عددًا من المشاهد المثيرة، بعد عرضه على قناة الحياة اليوم.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد تحرك «أمجد» الذي يجسده مراد مكرم الفندق، وخلال قيادة سيارته تعرض لحادث في الوقت الذي كان يستعد «عمرو» الذي يجسده ياسر جلال للسفر برفقة «بثينة» التي تجسدها مي عمر، وذهب له عمرو في المستشفى، إذ تعرض لإصابة بذراعه، وأخبره أمجد أن موضوع بثينة هو ما يؤثر عليه بشدة وجعله غير مقبل على الحياة، وهو السبب في تعرضه للحادث.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

وخلال أحداث الحلقة حاول «عمرو» و«عاليا» الدور الذي تجسده داليا مصطفى، في الصلح بين «أمجد» و«بثينة»، ولكن بثينة ترفض وتقول إنها تريد فرصة للتفكير، وتطلب «عاليا» من «أمجد» أن يكون أكثر اتزانًا مع «بثينة» حتى لا تتمرد عليه أكثر من ذلك، ثم تخبر مي عمر، داليا مصطفى أنها ستذهب عند «دينا» صديقتها، ليتضح أنها مسافرة مع ياسر جلال ليقضوا وقتا معًا، في مدينة أسوان خلال المؤتمر التابع لشركته.

مفاجأة صادمة شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة، إذ انتهت الحلقة بأن يراهما «زياد» قريب زوجته داليا مصطفى «عاليا».

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.