مسلسل عملة نادرة يحتل قائمة الأكثر انتشارا على «تويتر»

احتل مسلسل عملة نادرة قائمة الأكثر انتشارًا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل الدرامي الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل حول «نادرة» والتي تؤدي شخصيتها الفنانة نيلي كريم وتعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة في الصعيد، والذي يمنعها أن ترث أرض وتحصل بدلا منها على أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين.

أبطال مسلسل عملة نادرة

والمسلسل من بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، ووئام مجدي، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويذاع مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 7 والنصف علي قناة CBC، والإعادة ستكون في تمام الساعة 1 ونصف صباحا.