أحداث أول 7 حلقات من مسلسل علاقة مشروعة

نحاج كبير حققه مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة في رمضان 2023 مع الفنانة مي عمر، الذي أظهر عددا من المشاهد المثيرة التي نالت إعجاب الجمهور خاصة بعد خيانة «عمرو» لزوجته عاليا مع «بثينة».

مشاهد عديدة وقضايا مختلفة ناقشها مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال منذ انطلاق الحلقة الأولى وظهر مشهد رومانسي بين ياسر جلال وزوجته «عاليا» الدور الذي تجسده الفنانة داليا مصطفى، وسألته عن سبب استيقاظه مبكرا ليخبرها عن قلقه بسبب أحوال أمجد التي لا تعجبه، وأنهما لديهما اجتماع وخائف من عدم مجيئه ليتفاجأ بأنه حاول إنهاء حياته بسبب الخلافات التي بينه وبين «بثينة».

وجاءت من ضمن أحداث الحلقات الـ7 الأولى في المسلسل هي المفاجأة التي فجرتها الفنانة مي عمر لـ«ياسر جلال»، إذ أخبرته بأنها حامل في طفل منه الأمر الذي جعله في حالة من الصدمة والانبهار ولكنه طلب منها أن تقوم بإسقاطه حتى لا تتأثر العلاقة بينه وبين زوجته «عاليا».

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

ومن أحداث المسلسل أيضا خلال الـ7 حلقات السابقة، جاءت مطالبة ابنه ياسر جلال وداليا مصطفي ألف جنيه مصروف للخروج مع إحدى صديقاتها، ما أثار استنكار الأم داليا مصطفى، خاصة أنها حصلت على مصروف ألف جنيها من قبل.

وظهر مشهد فلاش باك تذكرت فيه «بثينة» مي عمر بداية علاقتها بـ«عمرو» ياسر جلال، أثناء ذهابها لشركة للتقديم على وظيفة وكانت هذه الشركة يملكها «عمرو» ياسر جلال وشريكه «أمجد» الفنان مراد مكرم.

مفاجأة صادمة شهدتها الحلقة الثالثة من المسلسل، إذ اكتشف السائق الخاص لعمرو «ياسر جلال» العلاقة بينه وبين «بثينة»، بعد زواجهما رسميا.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مسلسل علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 7 منها اليوم، على نحو الترددات التالية:

تردد قناة الحياة الحمراءالتردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMCالقمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Dramaالقمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.